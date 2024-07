Da Enzo a Lautaro: un altro Barrenechea muove il mercato in Italia

Un'estate all'insegna del mercato per i Barrenechea. Non solo Enzo, infatti, perché anche il fratello Lautaro ha deciso di cambiare squadra. L'ex Alba Calcio è stato acquistato dalla Folgore Delfino Curi Pescara, società dell'Eccellenza abruzzese, dove in questi giorni si è presentato alla nuova squadra e ai tifosi: "Voglio ringraziare la società per la fiducia". Quindi un altro Barrenechea a far notizia: Enzo è andato all'Aston Villa nell'operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juventus e difficilmente riuscirà ad andare a vedere il fratello come ha fatto qualche volta l'anno scorso: "Spesso parliamo di calcio e mi è venuto a vedere tante volte".

Barrenechea, il legame in campo Non soltanto un legame di sangue, essendo fratelli, ma anche la condivisione del ruolo in campo con la possibilità per Lautaro di chiedere e imparare proprio da Enzo: "Mi dice sempre di allenarmi al 100%". Entrambi centrocampisti di intelligenza, utilizzati in cabina di regia per far girare le squadre: "Tra un assist e rubare un pallone preferisco servire un compagno e mandarlo in gol".

Qualità e garra, tipiche del calcio sudamericano in cui Lautaro ha giocato prima di trasferirsi in Italia assieme al fratello Enzo e alla famiglia. Un'esperienza importante che nel Bel Paese vuole bilanciare mettendo in campo entrambi gli aspetti. Insomma, il nome di Barrenechea continua a far parlare e sempre sul discorso mercato, nonostante l'ex Juve sia indubbiamente più conosciuto, ora anche il classe 2002 è pronto a disputare il suo campionato d'Eccellenza.

