Soulé commuove i tifosi Juve con un messaggio: le reazioni sono tutte uguali

" Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme , sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano nel club, che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno. Non vi dimenticherò mai. Muchas gracias". Questo il messaggio pubblicato da Soulé, con tanto di cuori bianconeri e un video in cui ripercorre tutta la sua esperienza alla Juve. Un post commovente, con tantissimi commenti da parte dei sostenitori bianconeri già nostalgici : da "Mancherai tanto, buona fortuna" passando per "Mucha suerte Mati" fino a "non doveva andare così".

Tra i commenti spuntano anche alcuni di calciatori della Next Gen nonché ex compagni di Soulé, come Muharemovic ("In bocca al lupo fratello mio") e Sekulov ("Suerte hermanito"). Il classe 2003 approdò in bianconero quattro anni fa, iniziando nelle giovanili e arrivando poi nell'U23 bianconera. In seguito le apparizioni con la prima squadra, per poi affermarsi in Serie A con il prestito al Frosinone: lo scorso anno, infatti, ha siglato 11 reti nonostante la retrocessione del club gialloblù al termine della stagione.