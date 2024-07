Calafiori ufficiale all'Arsenal: la durata del contratto e l'elogio di Arteta

Ora è davvero tutto fatto: Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell' Arsenal . L'ufficialità arriva direttamente dal club londinese, con un post sui propri canali social. I gunners, dopo aver corteggiato e trattato il giocatore a lungo sono riusciti a definire l'arrivo del difensore, che ha firmato un contratto di cinque anni e che indosserà la maglia numero 33. L'ex Bologna è già a disposizione di mister Arteta, che lo presenta in una "seduta video" ai suoi nuovi compagni in maniera originale. L'operazione ha visto un esborso economico importante da parte dei londinesi, con la cifra finale che si aggira sui 50 milioni.

Arteta, le parole su Calafiori

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha fortemente voluto il difensore, ribadendo l'importanza di Calafiori: "Diamo il benvenuto a Riccardo all'Arsenal. È un grande acquisto e ci dà una grande forza per rinforzare la nostra difesa".



"Riccardo - ha poi continuato Arteta - ha una grande personalità e carattere, con abilità specifiche che ci renderanno più forti mentre ci impegniamo per vincere trofei importanti. Ha già mostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni con il Bologna e l'Italia. La sua progressione e il suo sviluppo nell'ultimo anno sono stati davvero impressionanti. Non vediamo l'ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire".

Calafiori, tifosi scatenati: "Baby Maldini"

I tifosi dell'Arsenal sono entusiasti per l'arrivo di Calafiori. L'ottima stagione aveva già fatto crescere l'attenzione intorno al difensore, ma a consacrarlo sono state di certo le prestazioni nello scorso europeo. Sono tanti i commenti di elogio per l'italiano, "finalmente è arrivato!". C'è chi si lancia in accostamenti alquanto azzardati: "E' arrivato Baby Maldini! Benvenuto all'Arsenal". Non si fa attendere l'accenno di un primo coro: "Cala fermerà il tuo attacco". Inizia così l'avventura inglese per Calafiori.