McKennie, Fiorentina in pressing: la cessione Juve decollerebbe in un solo caso

Per arrivare a Weston McKennie, che è più di un'idea per il proprio depauperato centrocampo, la Fiorentina non ha che una strada da battere: trovare un acquirente per Sofyan Amrabat. Operazione/incastro possibile? Per adesso più facile a dirsi che a farsi. Il nazionale marocchino ad ora non è stato riscattato dal Manchester United come lui sperava - il club inglese su input di Ten Hag potrebbe ripensarci, seppur a cifre inferiori ai 20 milioni fissati un anno fa - e quindi per il momento dovrà rimettersi a disposizione della Fiorentina anche se ritiene conclusa da tempo questa avventura. Domani il giocatore è atteso a Firenze per allenarsi come da contratto (in scadenza nel 2026) e in concomitanza la dirigenza viola parlerà con l'entourage per trovare una soluzione che accontenti le esigenze del marocchino e del club di Commisso.