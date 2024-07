Kalimuendo, chi è il pupillo di Motta: il rapporto con Totti e l'idolo Ronaldo

Kalimuendo, il Psg e gli insegnamenti di Motta

I giovani, quelli bravi, piacciono tanto a Thiago Motta. Nel suo percorso da allenatorre ha avuto la possibilità di far crescere tanti giocatori. Senza andare troppo a ritroso basta vedere la stagione del Bologna: Calafiori, Zirkzee o Fabbian. Andando più a ritroso, invece, nel settore giovanile del Psg ha intravisto per primo le potenzialità di Kalimuendo, diventato un vero e proprio pupillo per il tecnico. L'ha lanciato ai tempi della Primavera del club parigino, ne conosce pregi e difetti ed è in grado di sfruttarne l’enorme potenziale. Ricapitolando 10 gol in 15 presenze in Youth League e 30 in 25 presenze in campionato con l’Under 19. Un potenziale enorme tanto da arrivare presto in Ligue 1 (Lens per due stagioni e Rennes) e gudagnarsi le attenzioni di diversi club, tra cui la Juve. Ci ha creduto e ci crede ancora Motta, che potrebbe utilizzarlo da vice Vlahovic, quindi come alternativa al centravanti titolare, ma anche da sottopunta, dunque al fianco del bomber serbo. La stima per Kalimuendo è condivisa da Giuntoli, che però non ha ancora affondato il colpo per varie ragioni: prima di tutto deve operare in uscita, in particolare trovando una sistemazione a Milik, e poi dovrebbe imbastire una trattativa non semplice (e costosa) con il Rennes.