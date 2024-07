Huijsen dalla Juve al Bournemouth, ufficiale: la durata del contratto

Dean Huijsen, dopo il saluto arrivato negli scorsi giorni, lascia ufficialmente la Juventus. Il difensore classe 2005 è infatti un nuovo calciatore del Bournemouth, come annunciato dal club inglese prima, attraverso un comunicato, e poi dai bianconeri. Un trasferimento che si è concretizzato dopo l'accordo tra le due squadre per il cartellino del giocatore, che si trasferisce a titolo definitivo. Grazie a questa cessione Cristiano Giuntoli potrà dare l'assalto definitivo al Nizza per Jean-Claire Todibo, scelto per completare il reparto difensivo a disposizione di Thiago Motta.

Huijsen-Bournemouth, contratto di sei anni Il Bournemouth ha annunciato la firma di Dean Huijsen, che si lega al club inglese con un lungo contratto da sei anni fino al 2030. Lo ha fatto con un post sui propri canali: "L'AFC Bournemouth è lieta di annunciare l'ingaggio del difensore Dean Huijsen dalla Juventus, per una cifra non rivelata. Il 19enne ha firmato un contratto di sei anni con i Cherries, che lo terrà al Vitality Stadium almeno fino all'estate del 2030".

L'amministratore delegato del Bournemouth, Neill Blake, ha dichiarato: "Siamo lieti di portare un giocatore di così alto livello in un accordo a lungo termine. Dean ha un potenziale davvero entusiasmante e siamo tutti ansiosi di vedere come si evolverà il suo percorso con il club. Non vediamo l'ora di dargli il benvenuto al Vitality Stadium e di lavorare insieme per aiutarlo a sviluppare ulteriormente tutte le qualità che già possiede".

Cessione Huijsen, quanto incassa la Juve È arrivato anche il comunicato della Juventus, che ha ufficializzato la cessione di Huijsen. Il club bianconero ha anche reso note le cifre dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dean Donny Huijsen Wijsmuller a fronte di un corrispettivo di € 15,2 milioni, pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 13,7 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti)". Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA