Frabotta-Juve ai saluti, c'è l'accordo con il QPR: i dettagli

Gianluca Frabotta è pronto a salutare la Juventus. Il terzino si è allenato agli ordini di Montero con la Next Gen siccome è stato escluso da Motta dal ritiro in Germania perché è stato messo sul mercato e nelle ultime ore sarebbe arrivato il momento della cessione. Nelle ultime stagioni è sempre andato a giocare in prestito tra A e B (Cosenza, Bari, Lecce, Frosinone giusto per citarne qualcuna). Negli ultimi mesi ha fatto bene a Cosenza con la salvezza raggiunta e una buona seconda parte di stagione con tre gol e un assist da gennaio. Dall'Inghilterra hanno messo gli occhi su di lui e i bianconeri avrebbero trovato l'accordo con il QPR.

Frabotta-QPR, i dettagli Il club di Londra è stato tra i più insistenti nel voler cercare Frabotta. Un rinforzo in vista del prossimo campionato di Championship e un'operazione a titolo definitivo. L'accordo tra i due club è già stato raggiunto e l'entourage del giocatore è proprio in Inghilterra per limare gli ultimi dettagli, nonostante anche sul contratto è già tutto sistemato.

Per l'esterno pronti tre anni di contratto. Dunque nuova avventura per il terzino della Juve che per trasferirsi al QPR deve ora aspettare la cessione di Kenneth Paal da parte degli inglesi.

