Navas, niente Monza: salta tutto prima delle visite! Le idee di Galliani

Il Monza è alla ricerca di un portiere e negli ultimi giorni sono stati diversi i profili accostati al club biancorosso. Da Gollini a Keylor Navas passando per Szczesny e ultimo, ma non per importanza, Rui Patricio. Nelle scorse settimane si è parlato tanto del polacco della Juventus, non del tutto uscito dalle mire di Galliani soprattutto non dovesse chiudere prima per altri portieri. In questo senso sembrava tutto fatto per Gollini che poi ha scelto il Genoa come piazza per rilanciarsi e successivamente anche per Navas.