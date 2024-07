Turicchia saluta la Juve Next Gen, prestito in Serie B: dove giocherà

Riccardo Turicchia saluta la Juventus ed è pronto a iniziare una nuova avventura con il Catanzaro. I bianconeri hanno pubblicato il comunicato con la sua cessione in prestito per una sola stagione. Per lui è stato un percorso importante, partito dalle giovanili fino ad arrivare in Primavera e poi in Next Gen. In Serie C è cresciuto in 59 partite, ha trovato continuità e si è guadagnato anche la chiamata dell'Italia U20 per il Mondiale di categoria giocato la scorsa estate e in cui gli azzurri sono arrivati secondi perdendo la finale contro l'Uruguay. Ora per il classe 2003 è il momento di fare lo step successivo, ovvero quello della Serie B in una piazza importante come quella calabrese.