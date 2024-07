Milan, Pavlovic il globetrotter: ha già giocato in 5 tornei!

Muro serbo. Difensore ventitreenne già capace di disimpegnarsi con ottimi risultati in ben cinque campionati diversi. Nuova colonna rossonera. Strahinja Pavlovic , dopo aver militato per Partizan (Serbia), Monaco (Francia), Bruges (Belgio), Basilea (Svizzera) e Salisburgo (Austria) è pronto per iniziare la sua nuova avvenuta col Milan . E a proposito di Italia e di Serie A , in passato, il classe 2001 era stato ad un passo dalla Lazio , letteralmente. Con il club di Lotito che nel 2019 aveva trovato l’accordo per il suo acquisto – per 5 milioni di euro - quando era ancora un giovane non affermato di belle speranze, senza alle spalle alcuna esperienza europea lontano da casa. Allora però saltò tutto a causa di alcune anomalie di natura cardiaca, col ragazzo che non passò le visite mediche e il dottore dei biancocelesti che quindi non poté dare l’assenso definitivo ad un affare praticamente concluso.

Le caratteristiche di Pavlovic

Solo un’annata più tardi la cessione, per 10 milioni di euro, nel Principato, con Pavlovic che quindi iniziò il suo percorso in Ligue 1, entrando successivamente però nel taccuino del Napoli, ma pure della Juventus, tanto che un suo approdo in bianconero, visti i reciproci ammiccamenti, sembrava quasi una questione di tempo. Lanciato nel calcio professionistico da Zoran Mirkovic, ex difensore di Atalanta e proprio della Vecchia Signora, Pavlovic, sia per la stazza imponente, che per le caratteristiche di gioco, è stato sempre paragonato a Nemanja Vidic, storico stopper della nazionale serba e del Manchester United, con un passato anche all’Inter. Chi lo conosce bene assicura sia un lavoratore stoico, nonché un resiliente ragazzo col sogno e la voglia di arrivare il più lontano possibile. Uno che magari non parla tantissimo, ma preferisce sia il verde a esplicitarsi per lui. Un guerriero alto 194 centimetri, dal piede mancino, che vanta già 38 presente e 4 reti con la casacca della sua nazionale. Inutile dire che sia forte di testa e soprattutto in marcatura, Pavlovic può agire senza problemi in una difesa a quattro, come in una linea a tre, da braccetto mancino. Adesso, dopo aver tanto girato, l’obiettivo di Strahinja è quindi quello di affermarsi in Serie A – campionato cercato e voluto con tutte le sue forze – sia per migliorarsi, che per vincere col Milan. Con l’intenzione dunque di restare il più possibile in rossonero, diventando il bunker della retroguardia del Diavolo.