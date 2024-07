Roma, Dovbyk a un passo: la cifra pronta per convincere il Girona

Ci siamo. È entrata nel vivo la missione del dt Florent Ghisolfi per portare Artem Dovbyk nella Capitale. L’uomo mercato giallorosso è a un passo dal chiudere il grande colpo per l’attacco. Accordo totale già trovato da giorni con il capocannoniere della Liga (24 gol e 8 assist nell’ultima stagione) che ha detto no all’ Atletico Madrid per approdare alla Roma. Operazione da 32-33 milioni più bonus per un pacchetto totale tra i 36-37 milioni. Ultimi dettagli da sistemare, ma si respira grande ottimismo per il buon esito dell’operazione. Intanto ieri la Roma ha ufficializzato l’arrivo di Soulè per 29,6 milioni (bonus inclusi): per l’esterno offensivo contratto quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio continua a tenere d’occhio Jobe Bellingham (Sunderland) e Fernandez - Pardo (Gent). In uscita invece ci sono Hysaj e Cataldi .

Monza: avanti per Navas

Tormentone portiere finito in casa Genoa, dove la scelta finale è ricaduta su Gollini, che è approdato in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni dall’Atalanta. I nerazzurri restano in pressing per O’Riley (Celtic) e Danso (Lens); mentre Miranchuk si è accasato all’Atlanta United per 11 milioni più bonus e Hateboer piace al Rennes, che ha ufficializzato Ostigard (Napoli) per 7 milioni. Sempre molto attivo il Monza che dopo Daniel Maldini (a titolo definitivo dal Milan che manterrà il 50% sulla futura vendita) e Sensi (annuale con opzione) sta cercando di piazzare l’affondo decisivo per il colpo Keylor Navas tra i pali (contratto annuale). Come dodicesimo invece sono in lizza Bardi (Reggiana) e Pizzignacco (FeralpiSalò). Anche il Verona continua a rinforzarsi: fatta per Kastanos dalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto a 1,2 milioni (accordo quadriennale). Ora l’Hellas ha messo nel mirino Florucz (Olimpia Lubiana); mentre per Duda si registrano vari interessamenti da parte di club stranieri (in particolare dalla Bundesliga).

Osimhen e l'ipotesi scambio con Lukaku

Il Cagliari è vicino a Silvestri dell’Udinese (pronto un biennale) e Gaetano (Napoli). Maestro (Adana Demirspor) e Cancellieri (Lazio) nel mirino del Parma. In casa Napoli tiene sempre banco la questione Osimhen. Ieri l’agente del centravanti Roberto Calenda ha tuonato su X contro le voci relative al possibile scambio con Lukaku (Chelsea): "Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Stop con le fake news!". Per il numero 9 resta caldo il Psg, che però sta giocando al ribasso coi partenopei. Visite mediche ieri per il gioiellino Iker Bravo (Leverkusen), che si legherà fino al 2029 all’Udinese, che punta Lassana Coulibaly (Salernitana). L’Empoli ci prova per Cimino (Cosenza) e Zurkowski (Spezia); mentre nelle prossime ore arriverà la firma di Colombo (Milan). Ufficiale il passaggio di Audero dalla Samp al Como per 6 milioni (contratto triennale). I lariani adesso aspettano il via libera del Copenaghen per Diks. Infine il Venezia prende Lucchesi (Fiorentina) ed è vicino a Barbieri (Juventus).