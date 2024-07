La Juve sulle ali, intreccio Atalanta: nuova alternativa per Thiago Motta

La Juve entra definitivamente nel vivo della trattativa per Karim Adeyemi . Le quotazioni dell’esterno offensivo sono date in salita in queste ore: Cristiano Giuntoli prepara il blitz, dopo aver apparecchiato la tavola con la famiglia e l’entourage del ragazzo di Monaco di Baviera. Restano alcuni dettagli da limare con il giocatore, più che altro tecnicismi, perché nella sostanza il gradimento di Adeyemi per la destinazione ci sarebbe: sono previsti nuovi contatti tra gli agenti e la dirigenza bianconera per definire l’intesa su un quinquennale (scadenza 2029) da 3,5 milioni più bonus e per poi, con la forza del via libera del calciatore, poter cominciare a tutti gli effetti la trattativa con il Borussia Dortmund. L’obiettivo della Juventus è lavorare su una proposta decisamente inferiore rispetto alla richiesta di base del club tedesco, ovvero 50 milioni.

Adeyemi e le alternative

In Germania sono convinti che a Dortmund non siano dell’idea di concedere sconti per un elemento ritenuto comunque sacrificabile per esigenze di bilancio. Ma alle condizioni che detta il Borussia. Dall’altra parte la Juventus è convinta di poter ammorbidire la posizione del club tedesco, senza avere troppa fretta. Una strategia che potrebbe pagare alla distanza, ma che per prudenza porta Giuntoli a dover tenersi nella manica della giacca qualche altra carta da poter calare, se poi con Adeyemi, al momento obiettivo principale come esterno offensivo per il gioco di Thiago Motta, le cose non dovessero decollare. Già da qualche settimane il dt bianconero mantiene rapporti cordiali con il Porto, che può sacrificare, magari aprendo anche alla formula del prestito, uno dei suoi tre gioielli in attacco.

Per quanto riguarda il gradimento della Juventus non c’è un vero e proprio podio (per restare nel clima olimpico) tra Galeno, Cisco Conceicao e Pepê: la classifica verrebbe piuttosto definita dalla disponibilità del Porto ad aprire a una cessione di uno dei tre. E in questo senso sono date in ascesa le quotazioni di Galeno, come alternativa appunto ad Adeyemi.