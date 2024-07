Todibo sarà presto della Juve. Adzic impressiona, Motta ci pensa...

TORINO - Cristiano Giuntoli ha preso la rincorsa. La semina dei giorni precedenti, tra accordi, viaggi e visite mediche, ha partorito nella giornata di ieri una doppia ufficialità: Huijsen al Bournemouth e Soulé alla Roma per, complessivi e comprensivi di bonus, 48 milioni di euro. Un lauto bottino pronto a essere subito reinvestito dal direttore tecnico bianconero, che nel mirino ha ancora tre-quattro ingressi almeno. Il più imminente, salvo colpi di scena, porterà Jean-Clair Todibo a Torino già nei prossimi giorni. Il francese ha già un accordo di massima con Giuntoli per un contratto quinquennale e Giuntoli sta lavorando ai dettagli dell’intesa con il Nizza, poi il centrale potrà completare la retroguardia bianconera al fianco di Bremer . La formula, in via di definizione, dovrebbe assumere la fisionomia del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato : cifra complessiva intorno ai 35 milioni. Poi toccherà al centrocampista offensivo, con Koopmeiners sempre in cima alla lista dei desideri.

Juve, le altre mosse di mercato

E poi ancora all’esterno, o agli esterni, d’attacco, a seconda anche di come evolverà il capitolo relativo alle cessioni, nel reparto e non soltanto. Intanto, si avvicinano i primi impegni ufficiali anche per la Juventus Next Gen che sabato, a Chatillon, contro il Catanzaro dovrà dare ulteriori risposte a Paolo Montero, dopo il 4-0 rifilato in amichevole alla Pro Vercelli. Anche nel contesto della seconda squadra, però, a cavallo tra luglio e agosto, il campo si mischia inevitabilmente con il mercato. I bianconeri hanno infatti ufficializzato Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004, proveniente dall'Estudiantes, un mancino che per il reparto offensivo rappresenterà un jolly: può agire da trequartista, da seconda punta o da esterno destro di un 4-3-3, visto che predilige rientrare sul sinistro. Quattrocchi ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino a giugno 2029: Montero lo osserverà da vicino in questi giorni, per capire quanto sia già pronto per un ruolo da protagonista in Serie C.

«Sono molto contento di firmare il primo contratto da professionista per un club così grande. Fino alla fine!», le sue prime parole da bianconero. L’opera di rafforzamento, però, non si fermerà qui. Sebbene i colpi finora non siano mancati: a cominciare da Adzic, che sta impressionando Thiago Motta a tal punto da immaginarlo già in prima squadra, passando per Amaradio, Macca, Puczka e Scaglia, nuova chioccia per i giovani bianconeri.