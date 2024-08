Mercato Milan: Abraham, Samardzic, Emerson Royal e Fofana, cifre e novità

Con Niclas Füllkrug diretto verso il West Ham, il Milan si sta concentrando su Tammy Abraham per dare a Fonseca un altro attaccante – tra l’altro molto gradito all’allenatore portoghese – che possa alternarsi con Alvaro Morata e fungere da esempio e stimolo a quel Francesco Camarda che va protetto, ma anche fatto crescere e non è da escludere che si possa affacciare con costanza in prima squadra anche se il suo team di appartenenza, a oggi, rimane Milan Futuro . La Roma, con l’arrivo di Dovbyk, si è messa in casa il nuovo titolare del posto di centravanti, ma per far partire Abraham servirà trovare con il Milan l’intesa economica sul cartellino. I giallorossi hanno necessità di vendere l’ex Chelsea, ma vogliono almeno 25 milioni. Il Milan, facendosi forte di questa situazione, vuole abbassare il prezzo. La sensazione è che nel corso delle prossime due settimane si potrà capire se, effettivamente, le due dirigenze riusciranno a trovare la quadra economica che non scontenti nessuno, con il ragazzo che, dal canto suo, ha già dato il benestare al suo approdo al Milan.

Non solo Abraham, gli altri obiettivi del Milan

Nel corso del week end, massimo inizio della prossima settimana, ci dovrebbero essere sviluppi su Emerson Royal. La distanza con il Tottenham è ormai minima mentre l’accordo con il giocatore è stato trovato da tempo. Si dovrebbe chiudere attorno ai 15-17 milioni per il cartellino. In stand-by, invece, la pista che porta a Lazar Samardzic dell’Udinese. Il giocatore piace tantissimo a Fonseca e ci sarebbe già un accordo con il papà-agente del ragazzo, ma l’Udinese non molla sul prezzo: vuole almeno 20 milioni di base fissa più bonus per il suo centrocampista senza contropartite tecniche. Rimanendo in tema centrocampo, ad oggi non risultano esserci stati dei rilanci per Youssouf Fofana del Monaco, che ieri si è aggregato ai suoi compagni di squadra in ritiro. Il ragazzo attende sviluppi, con il Monaco che ha già dimostrato di essere un osso durissimo in sede di contrattazione e che non ha gradito – secondo quanto emerge dal Principato – il modus operandi del Milan in materia di valutazione del cartellino del proprio giocatore. Moncada e Furlani tengono vivi anche i contatti con l’entourage di Koné del Borussia Mönchengladbach, ma non ci sono stati passi in avanti concreti.

Milan, dal portiere al mercato in uscita

Ancora riflessioni su chi dovrà prendere il posto di Sportiello come vice Maignan durante i prossimi 2-3 mesi: Scuffet e Consigli sono i due profili principalmente indiziati (anche per una questione di liste). Tra l’altro il Milan dovrà anche effettuare delle cessioni che serviranno ad alleggerire il carico di giocatori “non formati” dentro la rosa di Fonseca. Adli, Saelemaekers, Thiaw (il Newcastle rimane in corsa ma non ha ancora formalizzato una proposta ufficiale al Milan, che vuole sui 40 milioni, e al giocatore) oltre a Ballo-Touré e Origi sono i profili maggiormente indiziati a dover fare le valige. Dai primi, il Milan vuole certamente monetizzare mentre per Ballo e Origi, che non si sono ancora visti a Milanello, si attende con pazienza che arrivi qualcosa (non è esclusa la risoluzione con il belga). Al termine della tournée americana, i rossoneri parleranno con l’entourage di Mattia Liberali, che sta facendo molto bene negli States per scegliere il percorso migliore per il talentuosissimo trequartista milanista.