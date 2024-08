Juve-Todibo, cosa manca per chiudere. Intanto due difensori salutano...

Rugani-Ajax, Farioli spinge. Djalo in prestito

Dopo il sondaggio del Bologna e le voci su un interesse della Fiorentina, per Daniele Rugani si è fatto avanti con decisione l’Ajax: il trentenne centrale piace al nuovo tecnico Francesco Farioli ed è a propria volta tentato dal prendere parte al progetto di rilancio di un club così prestigioso come quello olandese. L’operazione dovrebbe chiudersi con un prestito secco, con eventuale riscatto da discutere il prossimo anno. Sempre in prestito secco dovrebbe lasciare la Juventus anche Tiago Djaló, acquistato a gennaio dal Lilla per 3,6 milioni, più 1,5 di oneri accessori, battendo la concorrenza dell’Inter e giocando d’anticipo sulla scadenza del contratto prevista allo scorso 30 giugno, per evitare giochi al rialzo sull’ingaggio. Mai sceso in campo col Nizza nella scorsa stagione perché reduce dall’infortunio al crociato del ginocchio destro del marzo 2023, il ventiquattrenne difensore portoghese non era però mai stato impiegato neppure da Allegri, debuttando solo all’ultima giornata contro il Monza, con Montero in panchina. Dopo più di una stagione senza disputare partite ufficiali, Djalo ora ha bisogno di giocare con la continuità che nella Juve non potrebbe avere, per tornare a esprimere le qualità in cui la società bianconera crede fermamente. Da qui l’idea del prestito.