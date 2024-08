Koopmeiners, indizio social chiaro e Juve pronta all'assalto: le cifre

Avanti con fiducia. La Juventus e Teun Koopmeiners restano promessi sposi e sperano di celebrare presto la loro unione. La società bianconera, infatti, è al lavoro per recapitare nei prossimi giorni all’ Atalanta un’offerta importante, nell’ordine dei 50 milioni di euro , così da convincere la Dea a cedere il proprio gioiello. L’olandese è ritenuto indispensabile da Thiago Motta , che lo considera il giocatore ideale per completare nel migliore dei modi il centrocampo nel suo scacchiere. Tanto che ha chiesto ai propri dirigenti di fare uno sforzo per portare alla Continassa l’ex AZ Alkmaar. L’unico tra gli obiettivi di mercato analizzati nel summit di Cascais qualche settimana fa per il quale vale la pena una follia.

Thiago Motta pazzo di Koopmeiners

Il motivo della passione sfrenata di Motta per Koop è semplice. L’olandese incarna l’elemento ideale per ricoprire il ruolo di trequartista nel suo 4-2-3-1. Il numero 7 atalantino, infatti, è estremamente abile a fare le due fasi di gioco, con grandi capacità di inserimento in zona-gol. Insomma un tuttocampista in grado di cambiare il volto di parecchie squadre, alzandone il livello. Se Ferguson sotto le Due Torri ha segnato 13 gol in 2 stagioni, uno del calibro di Koop nel modulo dell’italo-brasiliano può ulteriormente esaltarsi, arrivando a fare anche meglio di quanto mostrato a Bergamo.