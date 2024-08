Nico Gonzalez-Juve, chiave McKennie. Giuntoli, le ali e il dubbio Chiesa

Gli altri nomi per la Juve da Galeno a Nusa

Il problema riguarda lo stipendio percepito dal texano alla Juventus, ma si trovasse una quadra - anche attraverso un po’ di fantasia, appunto - diventerebbe più semplice inserire nei discorsi anche l’attaccante argentino. A maggior ragione alla luce dell’accelerata della Fiorentina, in queste ore, per provare a mettere le mani su Gudmundsson. Nico Gonzalez, in ogni caso, non è l’unico nome su cui si stanno concentrando i pensieri di Giuntoli. Che tiene aperti i contatti anche con il Porto, società che vanta più d’un esterno interessante in rosa e che per motivi finanziari potrebbe dover cedere un gioiello o due a cifre contenute. Il profilo più caldo è quello del brasiliano (con passaporto portoghese) Wenderson Galeno, che ha già fatto sapere di gradire l’eventuale destinazione bianconera. In seconda fila, ma da tenere in lista, anche Pepé e Francisco Conceicao. E poi c’è il giovanissimo Antonio Nusa, classe 2005, norvegese che sta facendo faville al Bruges: il suo profilo è differente dagli altri, meno votato al concetto di instant team e più rivolto al futuro, ma la Juventus potrebbe muovere passi concreti per assicurarsi uno dei talenti più intriganti d’Europa. Per quest’anno o per il prossimo. Ma quanti esterni sta cercando Giuntoli? Dipende. E dipende fondamentalmente da Chiesa, in uscita nelle intenzioni del club. Se così non dovesse avvenire, però, il dt bianconero dovrebbe limitare la ricerca a un solo profilo, anziché due, ritrovandosi anche a gestire uno spinoso caso interno.