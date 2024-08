Koopmeiners, pronta l'offerta all'Atalanta: ecco quando affonda la Juve

Ci siamo: sono ormai maturi i tempi per un’offerta ufficiale della Juventus all’ Atalanta per Teun Koopmeiners . Finora si sono mossi agenti e intermediari e non è mai stata recapitata una proposta a mezzo pec, ma il cerchio si stringe ed è arrivato il momento di raccogliere, dopo una lunga semina: sarà probabilmente la prossima settimana quella dell’affondo definitivo. Quella, per intenderci, in cui verrà formalizzata l’offerta da 50 milioni di base fissa più una parte variabile da definire, in modo da potersi avvicinare quanto più possibile alla richiesta iniziale dell’Atalanta di almeno 60 milioni. Il club bianconero non arriverà a quella cifra, ma non ci andrà nemmeno lontano: a quel punto saranno i bergamaschi ad avere la palla in mano e a decidere il da farsi.

Koopmeiners: indizio social

L’Atalanta non ha esigenze particolari: in sostanza, non ha bisogno di vendere a livello economico. E sotto il profilo tecnico, non è difficile immaginare quanto Gasperini sarebbe contento di tenersi stretto un calciatore come l’olandese, che ha lanciato a certi livelli e valorizzato tanto da trasformarlo in uno dei centrocampisti più forti del campionato italiano. Ma l’Atalanta vorrebbe anche accontentare Koopmeiners, che ormai ci ha preso gusto all’idea di trasferirsi a Torino e cominciare una nuova avventura professionale. Serve l’offerta giusta, che è in arrivo: a quel punto l’Atalanta, che avrebbe comunque la forza economica per effettuare le operazioni anche prima ma deve liberare spazio in rosa, andrà a perfezionare altri due colpi in entrata. Che altri non sono che O’Riley e Nico Gonzalez: già, entrambi finiti anche nel mirino bianconero, ma che rappresentano piste da abbandonare nel momento in cui Giuntoli dovesse centrare il bersaglio grosso, dunque proprio Koopmeiners.

E a corroborare la sensazione che i tempi per l’assalto definitivo siano maturi è arrivato il classico indizio social: lo storico agente dell’olandese, Bart Baving (tra i principali ispiratori della scelta di Koop di abbracciare il progetto bianconero) ha cominciato a seguire la Juventus sui social. Un dettaglio magari casuale, ma che non è sfuggito agli attenti tifosi.