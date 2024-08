Milan, Theo e Maignan a disposizione di Fonseca: ora i rinnovi

Alessandro Florenzi è stato operato ieri in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro rimediati nel corso del primo tempo della partita giocata a New York contro il Manchester City L’intervento, eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni presso l’Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscito e la stima, del rientro in campo, in questi casi si assesta sui sei mesi. Il percorso di terapie e riabilitazione inizierà nei prossimi giorni, una volta che Florenzi avrà smaltito la fase di convalescenza. Un infortunio che, inevitabilmente, ha interrotto ogni trattativa che poteva nascere per un suo addio anticipato al Milan, visto che il suo contratto (in scadenza a giugno 2025) non sarà rinnovato. Anche per questo motivo, il Milan vuole chiudere il prima possibile la contrattazione con il Tottenham per arrivare a Emerson Royal. I contatti tra i due club proseguono e la differenza tra domanda e offerta si è ridotta ulteriormente. Non è da escludere che nel corso delle prossime 48-72 ore ci possa essere l’affondo decisivo per dare a Fonseca il terzino che si andrà a giocare la titolarità con Davide Calabria, che sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan visto che il suo attuale accordo scadrà il 30 giugno 2025.