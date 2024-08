Dortmund, ufficiale il colpo sulla fascia destra: lo cercava anche la Juve

Yan Couto è stato tra i grandi protagonisti dell'ultima stagione del Girona, chiusa con la sorprendente qualificazione alla prossima Champions League. Il laterale brasiliano era tornato al Manchester City al termine del prestito, ma da oggi inizierà una nuova avventura. Il Borussia Dortund ha infatti ufficializzato il suo acquisto per circa 25 milioni di euro. Couto era stato anche tra gli obiettivi della Juventus, che però non ha potuto procedere con l'operazione viste le tante trattativa ancora in corso per Todibo, Koopmeiners ed un nuovo esterno offensivo.

Borussia Dortmund, ufficiale l'acquisto di Yan Couto Il club tedesco ha ufficializzato l'arrivo del laterale brasiliano dal Manchester City tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: "Il Borussia Dortmund ha rafforzato la sua squadra con il terzino brasiliano Yan Couto (22). Il BVB ha raggiunto un accordo con il precedente club di Couto, il Manchester City, in prestito fino al 30 giugno 2025. Nel caso in cui nella prossima stagione vengano soddisfatti determinati criteri sportivi, tutte le parti hanno anche concordato un trasferimento permanente dopo il periodo di prestito. Couto, nazionale brasiliano dall'ottobre 2023 (4 partite), aveva recentemente giocato in prestito per il club della massima serie spagnola FC Girona ed è diventato uno dei terzini più forti della penisola iberica (59 partite nella Liga, 2 gol, 12 assist). Con il suo club, il 22enne ha sorprendentemente concluso la stagione 2023/24 al terzo posto. Venerdì è arrivato a Zurigo in volo da San Paolo e ha completato il controllo medico obbligatorio a Bad Ragaz (Svizzera), dove il BVB è attualmente impegnato nel campo estivo. Oggi Couto, che indosserà la maglia numero 2 a Dortmund, si allena per la prima volta con i suoi nuovi compagni".

Couto: "Il Borussia Dortmund è un sogno che si avvera" Il brasiliano ha anche rilasciato le sue prime parole da calciatore del Dortmund: "È un sogno che si avvera per me. Il Borussia Dortmund è un club speciale. Ogni bambino in Brasile conosce la grandezza di questo club, conosce i tifosi ed è affascinato dal Muro Giallo. Non vedo l'ora di indossare la maglia del BVB per la prima volta e vivere la potenza e le emozioni in questo grande stadio".

