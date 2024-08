Guardiola, assist mercato alla Juve. Motta boccia un veterano: idea Olanda

Juve, le situazioni di Barbieri e Hasa

Chi invece ormai appare in dirittura verso la sua nuova squadra è Tommaso Barbieri. Il terzino destro piaceva a mezza Serie B, ma puntava a mettersi in gioco in A. Detto, fatto. Il Venezia è in chiusura per prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Bagagli pronti pure per il gioiellino Luis Hasa. Il talento classe 2004 è in scadenza di contratto tra soli 9 mesi e il rinnovo è in alto mare. Motivo per cui il Palermo ha alzato il pressing per accaparrarselo. Possibile un investimento da 4 milioni con percentuale robusta sulla futura vendita in favore del club bianconero. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero favore l’accordo sulla falsa riga di quanto accaduto nello scorso gennaio col passaggio di Filippo Ranocchia in Sicilia. I rosanero sono in pressing sull’agente Fali Ramadani per provare a chiudere l’affare nei prossimi giorni. Pure una formazione tedesca nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per il miglior giocatore dello scorso Europeo Under 19.