Todibo-Juve, ci siamo: cifra, formula e il palese gesto del Nizza

Jean-Clair Todibo e la Juventus, arrivano segnali positivi dal Nizza? I bianconeri sono ormai da tempo in trattativa per l'acquisizione del difensore francese: tutto fatto col calciatore, da limare ancora qualcosa con il club. A far presagire che il buon esito della trattativa non sia più in discussione, è arrivato un messaggio importante in vista dell'amichevole che il club transaplino ha in programma il Lecce.