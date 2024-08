Da Arthur a Nicolussi: dove vanno e quanti milioni portano gli esuberi Juve

Rugani e company, una Juve in uscita

Al passo d’addio pure Daniele Rugani, anche se per il centrale toscano potrebbe trattarsi più di un arrivederci. L’Ajax, infatti, è in trattativa per ingaggiarlo in prestito. Tradotto: tra dodici mesi il classe 1994, che nel frattempo ha declinato le avance arabe dell’Al Shabab per motivi familiari, potrebbe quindi far ritorno alla Continassa. A proposito di difensori in uscita: andranno via anche Facundo Gonzalez e Mattia De Sciglio. Quest’ultimo può diventare un obiettivo del Monza, anche se i suoi agenti stanno sondando alcune situazioni all’estero. Discorso diverso per il classe 2003: la Juve non vuole perdere il controllo sul cartellino dell’uruguaiano richiesto dall’Udinese oltre che da vari club stranieri (soprattutto spagnoli e francesi). Per quanto riguarda Arthur: dialoghi in corso con un paio di formazioni inglesi (Everton e Leicester) per capire la fattibilità di un possibile ritorno in Premier League. Infine si accingono a salutare la Vecchia Signora anche diversi giovani: Frabotta è destinato al QPR, Hasa e Sekulov sono nel mirino del Palermo; mentre Olivieri è richiesto dal Brescia.