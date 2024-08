Bremer firma il nuovo rinnovo: sale la clausola ed è sempre più Juve

In una settimana decisiva per il calciomercato della Juventus, con le trattative in corso per Todibo e Koopmeiners, arriva un'importante notizia su uno dei calciatori più importanti già presenti in rosa. Gleison Bremer ha infatti trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2029 che, inoltre, porta ad un aumento della clausola rescissoria da 60 milioni di euro presente nel precedente contratto. Il difensore ha atteso l'ufficialità per esprimere tutta la sua soddisfazione per questo nuovo accordo: "Felice di aver rinnovato il contratto, forza Juve sempre", è il messaggio affidato ai canali social bianconeri. Un colpo importante per Cristiano Giuntoli, che si assicura le prestazioni del classe 1997 ed aumenta il proprio potere in caso di cessione nelle prossime sessioni di calciomercato.