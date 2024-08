Bonaventura lascia la Serie A dopo 15 anni: ufficiale la nuova avventura

Dopo giornate di indiscrezioni, ecco l'ufficialità: Giacomo Bonaventura è un nuovo calciatore dell' Al Shabab . Il calciatore, svincolato dopo l'ultima esperienza con la Fiorentina , ha scelto di trasferirsi all'estero, approdando nel campionato arabo. Raggiungerà il connazionale Domenico Teti, direttore sportivo del club. Vista l'età dell'ex Milan, probabilmente si può dire chiusa la sua avventura nel calcio italiano. Mai dire mai, il calciomercato nasconde sempre mille sorprese. Intanto, tutto pronto per vedere il classe '89 in Medio Oriente.

Bonaventura lascia l'Italia, i numeri in Serie A

Giacomo Bonaventura ha lasciato la Serie A, approdando all'Al Shabab dopo aver collezionato 380 presenze vestendo le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina. Centrocampista dal gol facile, ha messo a referto ben 64 reti e 56 assist. Nella sua ultima esperienza in maglia viola, dove si è visto negare la gioia di vincere la Conference League ben due volte perdendo due finali consecutive, si è distinto con 8 gol e 4 assist in 41 presenze in tutte le competizioni.