Adeyemi, la verità sulla Juve e il futuro: "I miei piani non sono cambiati"

Il mercato della Juventus non è certo concluso qui. Dopo gli arrivi di Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, Giuntoli è al lavoro tra uscite e interessamenti vari per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta . Mancano due settimane all'inizio del campionato e i bianconeri vogliono arrivarci al gran completo nonostante la fine della finestra estiva è segnata per il 30 agosto. La società sta lavorando

Adeyemi, un nome che Cristiano Giuntoli ha segnato sul suo taccuino da tempo perché anche con il Napoli ha provato a portarlo in Italia e ora l'ha messo nel mirino anche con la Juventus. Nelle scorse settimane sono uscite diverse voci secondo cui i bianconeri fossero in vantaggio sulla concorrenza. A tal proposito sono arrivate le parole del diretto interessato.

per regalare a Thiago Motta un nuovo esterno d'attacco dopo la cessione di Soulé alla Roma e la probabile partenza di Federico Chiesa in questa sessione di mercato. Uno dei profili più interessanti era quello di Adeyemi, ma ora dalla Germania arrivano parole importanti che fanno chiarezza sul suo futuro.

"Sono felice al Borussia Dortmund. Voglio stare in questo club e i miei piani non sono mai cambiati. Mio padre ha parlato con la Juventus? Si è scritto molto, ma non è vero". Queste sono state le parole dette dall'esterno del club giallonero alla Bild. Insomma, in qualche modo ha voluto allontanare il mercato e la Juventus.