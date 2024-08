Joao Felix e i soliti problemi…Atletici: paga frasi e vecchie ruggini

Ricomincio da capo. Come e più di Bill Murray, per Joao Felix tutte le sessioni di mercato, da qualche anno a questa parte, sono praticamente uguali. E così, il suo immancabile ritorno all'Atlético Madrid, dopo una stagione (o mezza) passata tra alti e bassi altrove, è incassato con amarezza dai tifosi colchoneros che, se fosse per loro, O Menino de Oro lo avrebbero scaricato già da qualche anno. Dopo qualche giorno di allenamento, però, vengono lanciati i primi segnali positivi dal ritiro che lasciano immaginare che, questa volta, finirà in maniera diversa e che, invece, altro non sono che un'esca. Puntuali, quindi, arrivano anche le lapidarie dichiarazioni di Diego Pablo Simeone che non si stanca mai di sottolineare che lui non ce l'ha con nessuno e che nella sua squadra gioca chi si allena meglio. E, anche nel 2024, siamo proprio a questo punto: «Contro il Getafe ha fatto una buona partita. È un calciatore dell'Atlético e fin quando rimarrà qui lo prenderemo in considerazione sulla base del suo lavoro come facciamo con tutti i calciatori che fanno parte della nostra squadra».

Incompatbile

La questione sostanziale è che nessuna delle parti interessate vede di buon occhio la sua permanenza all'ombra del Metropolitano. Il calciatore lusitano, come ha più volte ricordato la scorsa stagione a Barcellona, non si identifica con la filosofia di gioco speculativa del Cholo che, dalla sua, continua a pensare, legittimamente, che tutto il talento del mondo è inutile se non viene messo al servizio della squadra. I tifosi, dalla loro, non avrebbero voluto più vederlo con la camiseta rojiblanca addosso, dopo le polemiche dichiarazioni dell'anno scorso (una su tutte: «Ho sempre amato il Barcellona, sin da piccolo, perché qui si gioca un calcio che mi piace»), mentre la società ha oramai perso la speranza che il Golden boy acquistato nel 2019 per 127 milioni di euro - ancora oggi l'ingaggio più importante della storia della società madrilena - possa davvero diventare un Pallone d'Oro.

Men che meno con la maglia dell'Atletico.

Ed è per tutte queste ragioni che la logica dice che, anche quest’anno finirà come sempre: rinnovo di un anno e conseguente cessione in prestito senza obbligo d’acquisto, perché nessuno ha intenzione di impegnarsi a comprare, con dodici mesi di anticipo, un calciatore dalla qualità indiscutibile, ma la cui unica costante è la sua incostanza. Prova ne sia che alla porta, per lui, non c’è la fila. Ed è per questo motivo che l’Atlético sta provando a lavorare di fantasia: l’ultima trovata di Andrea Berta è quella di offrirlo al Manchester City come parziale contropartita nell’affare che, nelle intenzioni del club colchonero, dovrebbe portare Julian Alvarez a Madrid. Ma non sarà semplice convincere Pep Guardiola che il valore del suo cartellino sia di 60 milioni di euro, la cifra che l’Atlético si è messo in testa di ricavare dalla sua cessione. Insomma, con buona pace della logica, non è possibile escludere, in questo preciso momento, che Joao che resti all’Atleti.