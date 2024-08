"Chiesa offerto al Barcellona": l'indiscrezione dalla Spagna

Juve, Chiesa e la possibilità Barcellona

Secondo quanto riportato da Sport, Chiesa sarebbe stato offerto al Barcellona nei giorni scorsi, un giocatore che era già stato messo sul tavolo dei blaugrana la scorsa estate, nonostante alla fine la trattativa non si sia conclusa. La Juve vorebbe cederlo avendo un solo anno di contratto e non avendo intenzione di rinnovarlo, quindi potrebbe essere una delle occasioni sul mercato per diversi club. Il quotidiano catalanto sottolinea come il Barça ora sia assolutamente concentrato sull'arrivo di Nico Williams, anche se l'esito della trattativa non sarebbe comunque scontato. Se Nico Williams non dovesse arrivare, ecco che si potrebbero aprire le porte ad un'altra ala sinistra.