"Julian Alvarez va all'Atletico di Simeone: incasso record per il City"

Il primo posto nella classifica dei trasferimenti estivi, edizione 2024, lo ha vinto senza dubbio Kylian Mbappé passando da parametro zero al Real. Ma parecchio clamore lo sta destando anche il prossimo acquisto dell'altra squadra di Madrid, l'Atletico: i Colchoneros di Diego Simeone, infatti, sarebbero vicini a chiudere un'operazione da quasi 100 milioni in totale. Per chi? Per Julian Alvarez, con l'argentino pronto a lasciare il Manchester City.

Julian Alvarez dal City all'Atletico: le cifre Che l'attaccante classe 2000 volesse lasciare i Citizens alla ricerca di maggiore spazio, chiuso da Erling Haaland, era ormai noto. A comunicarlo nelle scorse settimane lo stesso calciatore, e con Pep Guardiola che gli aveva poi risposto a distanza. Alla fine, però, la volontà di Julian Alvarez sembra aver preso il sopravvento. Come riportato in queste ore da The Athletic l'Atletico Madrid e il Manchester City avrebbero raggiunto un accordo per una cifra a dir poco elevata: 95 milioni di euro.

Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del club inglese. Di questo incasso, 75 milioni di fisso e la restante parte di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Il calciatore, secondo la testata, avrebbe già raggiunto gli accordi personali con gli spagnoli: dunque tutto fatto, mancherebbero soltanto visite mediche e ufficialità.

I numeri di Julian Alvarez al Manchester City Arrivato dal River Plate alla corte di Guardiola nel gennaio 2022 per circa 17 milioni di euro, lo scorso marzo aveva rinnovato il proprio contratto con i Citizens. Nell'ultima stagione con i blu di Manchester ha collezionato in totale 54 presenze, collezionando 19 gol e 13 assist. Nella sua esperienza in Inghilterra ha vinto 6 titoli: 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per club. Durante i suoi anni inglesi ha contestualmente vinto con l'Argentina sia il Mondiale nel 2022 che la Coppa America lo scorso 12 luglio. Ora per lui una nuova esperienza in Liga, dove ritroverà come tecnico un altro argentino: il 'Cholo' Diego Simeone.

