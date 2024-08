Rabiot, dalla Juve 'non all'altezza' alla beffa: la Premier non affonda

In Arabia Saudita, infatti, Rabiot non avrebbe problemi a guadagnare quei soldi e pure molto di più, ma il desiderio dell’ex PSG è di continuare a militare ai massimi livelli. Ad Adrien piacerebbe mettersi in gioco (in un top club…) in quello che oggi, a detta di tutti, è il miglior campionato al mondo: la Premier League. Qualche sondaggio da Oltremanica è arrivato (Liverpool e Manchester United), ma al momento non si è andati oltre. Pure i rumors legati a Real Madrid e Milan non sono, finora, sfociati in trattative concrete. E così a soli 10 giorni dall’inizio della Serie A e a meno di una settimana dal calcio d’inizio della Premier League il centrocampista transalpino è ancora a spasso. Incredibile ma vero. Lui e tanti altri nomi glamour sono rimasti senza squadra, beffati dallo status di svincolati.

Quello che in passato permetteva ai calciatori di strappare contratti faraonici e che adesso è diventato quasi una zavorra.

Meglio fare degli scambi tra esuberi o provare a rilanciare qualche elemento presente in rosa, piuttosto che farsi carico di un altro pesante contratto: devono pensarla così la maggior parte delle società di prima fascia. Et voilà: Rabiot&company sono pertanto ancora in attesa della chiamata giusta, col rischio concreto di dover rivisitare presto al ribasso le proprie richieste. Onde evitare di fare la fine di De Gea, passato in pochi mesi dall’essere il portiere più pagato al mondo a svincolato di lusso.