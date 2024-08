Frabotta via dalla Juve a titolo definitivo: va al West Bromwich

Le strade della Juventus e di Gianluca Frabotta si separano ufficialmente. Chiusa la trattativa tra la Vecchia Signora e il West Bromwich Albion per un trasferimento a titolo definitivo. Il calciatore, rientrato a Torino dopo l'ultima stagione con la maglia del Cosenza , è stato al centro di numerosi discorsi con altri club, ma a spuntarla sono stati gli inglesi. Si aprono così le porte della Championship per il terzino lanciato nel "calcio che conta" da Andrea Pirlo. Dopo una girandola di prestiti che nel corso degli ultimi anni l'ha visto indossare diverse maglie, dal Bari al Genoa, ecco una nuova avvenutura.

Frabotta lascia la Juve: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato con il quale la Juve ha ufficializzato la cessione di Frabotta al West Bromwich:

"Dalla stagione 2024/2025 il classe 1999 giocherà in Inghilterra in Championship. È ufficiale infatti il trasferimento dell’esterno mancino nel club di West Bromwich dopo le esperienze della scorsa stagione nella Serie B italiana.

Prima a Bari e poi a Cosenza, queste le due avventure vissute da Frabotta nel corso della precedente annata per un totale di 22 presenze collezionate (7 con il club pugliese prima del trasferimento in Calabria a gennaio) con 3 reti all’attivo. Il classe 1999, in bianconero dal 2019, ha conquistato la Coppa Italia Serie C con la Juventus Under 23 (ora Next Gen) nel 2020, ha esordito in Prima Squadra nella stessa stagione per poi farne parte l’anno successivo trovando anche la soddisfazione del gol in Coppa Italia contro la Spal.

Adesso per Frabotta è pronta l’esperienza in Inghilterra: in bocca al lupo Gianluca!". Frabotta saluta la Juve: "Grazie per aver creduto in me" Con un messaggio affidato ai suoi canali social, Gianluca Frabotta si è congedato ringraziando la Juve: "Dopo questo percorso con la Juventus, mi ritrovo oggi ad intraprendere una nuova avventura, portando con me un bagaglio ricco di esperienze che mi hanno permesso di crescere e realizzare tutto ciò che da bambino ho sempre sognato e molto di più!



Ringrazio la società tutta per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di diventare ciò che sono oggi aiutandomi a maturare sia in campo che fuori. Grazie alla mia famiglia e alla mia fidanzata per essermi stati sempre vicini e a tutti i tifosi per il loro grande supporto".

Frabotta al West Bromwich, i numeri in maglia Juve

Arrivato alla Juve nell'estate del 2019, Frabotta è stato inserito nei giovani dell'Under 23 della Next Gen. Si è subito fatto notare a suon di ottime prestazioni, tanto da guadagnarsi la chiamata in prima squadra dall'allenatore Andrea Pirlo. Restarà per due anni, salvo poi essere ceduto in prestito prima all'Hellas Verona, poi al Lecce, al Frosinone, al Bari e infine al Cosenza. Chiude la sua avventura in bianconero con 16 presenze e 1 gol.