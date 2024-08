Mbappé, il primo colpo per il Caen è un ex Inter: lo riconoscete?

Kylian Mbappé ha ufficializzato il primo colpo da presidente del Caen in Francia. Il club di Ligue2 è stato prelevato dal campione francese nelle scorse settimane e nella tarda serata di ieri ha comunicato un innesto d'esperienza per affrontare al meglio il campionato. Un centrocampista abbastanza conosciuto, soprattutto in Italia e che ha giocato con la maglia dell'Inter. Una sola stagione e non ha lasciato grandi ricordi per le poche presenze fatte nella stagione 2014-15. Avete capito di chi stiamo parlando? Non è semplice ma il profilo è quello di Yann M'Vila.

M'Vila-Caen, il comunicato La società francese ha ufficializzato l'arrivo di M'Vila. Il centrocampista è rimasto svincolato dopo l'esperienza con il West Bromwich Albion, in Inghilterra e ha scelto di tornare in Francia quattro anni dopo l'addio al Saint-Etienne. Nelle sue precedenti stagioni c'è anche un anno in Serie A con la maglia dell'Inter nell'era di Thoir con Mazzarri in panchina.

Di seguito il comunicato: "C'è voluto molto tempo, ma è ufficiale, lo Stade Malherbe Caen ha il suo primo innesto: è Yann M'Vila. Giocatore con 22 presenze con la nazionale francese e 64 partite di Coppa dei Campioni, si unisce ai 'rossoblù' per le prossime due stagioni. Anche se ha compiuto 34 anni, sarà in grado di portare tutta la sua esperienza nel gruppo di Nicolas Seube con l'avvicinarsi della ripresa del campionato. Chi domani muoverà i primi passi in allenamento indosserà il numero 6 con i suoi nuovi colori".

