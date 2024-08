Del Piero di nuovo alla Juve...Stabia! Il nipote di Alex in Serie B, è ufficiale

Del Piero di nuovo alla Juve... però Stabia. Lorenzo, nipote di Alex, ha firmato il suo contratto con le vespe ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie B con la maglia gialloblù. Negli ultimi mesi è riuscito a trovare l'esordio tra i professionisti in Coppa Italia di Serie C con il Trento contro l'Arzignano. Un momento epocale perché a distanza di 31 anni un nuovo Del Piero ha calcato campi professionistici. Un cognome pesante da gestire perché lo zio è diventato leggenda alla Juve e con l'Italia al Mondiale del 2006 (quando lui aveva appena un anno). Quelle geste le ha vissute rivedendole nei video o nei racconti proprio di Alex nei vari ritrovi di famiglia. Consigli e insagnamenti per farlo migliorare e portarlo a crescere sotto tutti i punti di vista.