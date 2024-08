"PSG, contatti per il ritorno di Coman": Sancho più lontano

Dopo i tentativi per Kvaratskhelia e Sancho, il PSG è sempre alla ricerca di un nuovo esterno offensivo da regalare a Luis Enrique che possa sostituire almeno in parte Mbappé. L'ultimo nome del club parigino è quello di Kingsley Coman , calciatore cresciuto proprio nel settore giovanile dei campioni di Francia, prima del trasferimento alla Juventus nel 2014. Adesso per l'esterno francese sembrerebbe però arrivata l'ora di una nuova avventura, visti anche i recenti acquisti del Bayern Monaco .

PSG, si lavora al ritorno di Coman

Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il Bayern Monaco avrebbe aperto anche alla possibilità di cedere Kingsley Coman in prestito per una stagione. Il motivo è legato ai recenti acquisti come quello di Michael Olise, che andrebbero a togliere spazio all'ex Juve. Per questo il PSG si sarebbe fatto avanti avviando i contatti con l'entourage del giocatore per capire come e se concretizzare il trasferimento. La valutazione del club bavarese è di circa 60 milioni di euro ma, come detto, potrebbe essere abbassata anche con un prestito con diritto di riscatto. Una situazione da monitorare con attenzione in queste ultime settimane di mercato.