Retegui all'Atalanta, è lui il sostituto di Scamacca: cifre e dettagli

L'Atalanta non si è scomposta dopo il bruttissimo infortunio rimediato da Gianluca Scamacca ed ha già trovato il sostituto. I nerazzurri avrebbero chiuso con il Genoa per l'arrivo di Mateo Retegui, in un'operazione a titolo definitivo. Un acquisto necessario, quello di una punta, per i bergamaschi, con Scamacca che resterà ai box per diversi mesi.