Todibo c'è, Giuntoli l'ha chiusa così! Gonzalez e Galeno, sprint Juve

Galeno, freccia all'attacco Juve

Intanto la Juventus tiene calde le piste che dovranno portare rinforzi sulle fasce per rendere l’attacco più frizzante. E al momento le azioni in maggiore ascesa sono quelle relative a Gonzalez della Fiorentina e Galeno del Porto, con il suo compagno Pepè dietro in scia. Cominciamo proprio dalla trattativa con i lusitani che ha visto il dt Giuntoli operativo proprio con l’entourage di Galeno. Su questo versante l’accordo è stato di fatto trovato per cui la “quadra” del possibile contratto con la punta non sarebbe un problema grazie a un quinquennale da poco di meno tre milioni a stagione. Diverso invece il discorso per ciò che concerne l’accordo con il Porto per il prezzo del cartellino. La richiesta di 35 milioni è ritenuta troppo esosa per cui è iniziato il confronto per verificare la possibilità di trovare una formula alternativa come quella del prestito con diritto riscatto oppure obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. E resta possibile l’inserimento del prestito al Porto di Djalò.