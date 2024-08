Koopmeiners, l’altro indizio che sorride alla Juve: Gasperini alza il telefono

Atalanta, caso Koopmeiners: i precedenti

Il caso più eclatante scoppiato durante la lunga gestione Gasperini è stato sicuramente quello che ha coinvolto il Papu Gomez nella stagione 2020-21. L'argentino aveva infatti discusso pesantemente con l'allenatore durante una partita dei gironi di Champions League contro il Midtjyllan. Una lite che aveva portato la stella dell'Atalanta prima ad essere messa fuori rosa e poi al trasferimento al Siviglia per poco meno di 7 milioni di euro durante il calciomercato di gennaio. Solo pochi mesi fa il rapporto tra i due è stato finalmente ricucito.

Caso simile anche per Merih Demiral, ceduto durante appena un anno fa in Arabia Saudita per il rapporto ormai compromesso con Gasperini. Il turco non ha infatti mai nascosto la poca simpatia per l'allenatore, come ricordato in diverse interviste: "Io non l’ho salutato quando sono andato via da Bergamo e lui non mi ha più cercato. Gasperini come allenatore non si discute, parlano i risultati per lui. Però a me non piace il suo modo di trattare i giocatori. Umanamente preferisco De Zerbi, Sarri e Pirlo: con loro andrei anche a cena, con Gasperini no".

Il caso più recente riguarda invece José Luis Palomino. Il difensore argentino, attualmente svincolato, è infatti stato messo fuori rosa nella seconda parte dell'ultima stagione con l'Atalanta. Il motivo sembra essere legato al rendimento ritenuto non più sufficiente da Gasperini e che lo ha portato ad arrivare alla scadenza del contratto dopo diverse stagioni vissute anche da protagonista a Bergamo. Intanto sui social è partito l'hashtag dei tifosi bianconeri per Koopmeiners...