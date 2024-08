Emerson Royal, finalmente Milan: chi è il giocatore voluto da Fonseca

Emerson Royal non è mai stato così vicino a indossare la maglia del Milan. Dopo una trattativa a dir poco lunga, i rossoneri sono alle battute finali per ingaggiare il brasiliano. Il club milanese avrebbe presentato, nelle scorse ore, un'offerta al Tottenham che dovrebbe rivelarsi decisiva. Nelle prossime ore è attesa la risposta degli inglesi che, salvo sorprese, dovrebbero dare il via libera al trasferimento del difensore. Dopo Pavlovic, un nuovo rinforzo per il neoallenatore Paulo Fonseca. Ma il calciomercato del "Diavolo" potrebbe riservare ancora delle sorprese nelle ultime settimane.