De Gea in chiusura alla Fiorentina: lo spagnolo a Firenze per il rilancio

Il matrimonio tra David De Gea e la Serie A si farà, salvo sorprese dell'ultima ora. Dopo il mancato approdo al Genoa, il portiere è pronto firmare con la Fiorentina. Dopo una trattativa durata solo qualche giorno, per l'ex Manchester United mancano solo alcuni dettagli da limare, e poi sarà tutto pronto per vederlo con la maglia viola. Lo spagnolo è atteso a Firenze nella giornata di venerdì 9 agosto. Per lui pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un'altra stagione. Il calciatore, svincolato da un anno, è pronto a ripartire dall'Italia, per cercare di rilanciarsi e tornare ai livelli che lo hanno portato ad essere uno degli estremi difensori più forti del panorama europeo.