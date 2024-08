Morata è arrivato a Milano: lo spagnolo pronto per iniziare l'avventura rossonera

"Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui", inizia con queste parole l'avventura al Milan di Alvaro Morata . Lo spagnolo è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi a Milano. Ad attenderlo un gruppo di tifosi che lo ha acclamato da subito. Per lui già pronta una sciarpa rossonera con la quale ha posato per le fotografie di rito. Intanto è tutto pronto per la presentazione ufficiale, poi l'attaccante sarà a piena disposizione di mister Paulo Fonseca. Un grande colpo per il reparto offensivo dei milanesi e un grande ritorno in Serie A per l'ex Juventus .

Morata al Milan, l'ex Juve pronto al ritorno in Serie A

"Ciao rossoneri, sono molto felice di essere quie iniziare questa nuova avventura. Non vedo l'ora di indossare la maglia e vedervi tutti, un abbraccio!". Alvaro Morata è pronto e carico per la sua seconda esperienza in Serie A. In realtà si tratta del terzo ritorno nel campionato italiano per lo spagnolo, dopo le due esperienze con la maglia della Juventus. Un colpo d'esperienza per i rossoneri, che sono riusciti ad accaparrarsi un attaccante che può già vantare 130 presenze in Italia, con 35 gol e 15 assist.