Krzyzanowski, colpo Torino: chi è la stellina strappata alla concorrenza

In attesa di Gosens il Toro si è assicurato un giovane laterale mancino. Il club granata ha prelevato dal Wisla Cracovia Jakub Krzyzanowski in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2006 piaceva anche ad Atalanta , Genoa , Bologna e a un paio di club spagnoli, ma il Torino ha avuto la meglio. Operazione in prestito con diritto di riscatto . Partirà dalla Primavera per affacciarsi poi in Prima Squadra.

Chi è Jakub Krzyzanowski

L’esterno mancino polacco è considerato uno dei migliori talenti europei Under 18, tanto da aver già esordito addirittura in Europa League (nei turni preliminari) con la maglia del Wisla Cracovia. Il segnale di come su di lui ci siano grandissime aspettative. Ecco perché per il Toro rappresenta un ottimo acquisto, a maggior ragione considerata la grande concorrenza superata in queste settimane. Da mesi infatti Bologna e Atalanta gli avevano messo gli occhi addosso, tuttavia il progetto del Toro ha convinto maggiormente il ragazzo che ha manifestato al suo agente Lukasz Maciongowski il desiderio di indossare la maglia granata. Detto, fatto. E adesso viene il bello. Jakub punta a lasciare il segno per prendere la rincorsa dalla Primavera alla Prima Squadra e affacciarsi anche in Italia nel calcio dei grandi. Sognava la Serie A e ora vuole prendersi con i colori granata addosso. Il Toro ci punta e spera che Krzyzanowski possa esplodere all’ombra della Mole.