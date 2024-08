"Nice idea", la Juve punge il West Ham dopo la beffa: insulti inglesi

Sono ore calde sul fronte calciomercato per la Juventus. Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare gli ultimi rinforzi a Thiago Motta in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana. E, come ben si sa, le sorprese fino al gong finale sono sempre dietro l'angolo. Todibo, difensore del Nizza sul quale il club bianconero stava lavorando da tempo per portarlo a Torino, era ormai vicinissimo al trasferimento in bianconero. Salvo poi chiudere un accordo con il West Ham. Con un blitz notturno gli inglesi hanno superato l'offerta della Vecchia Signora, accontentando sia il club francese che il calciatore. Uno smacco clamoroso, che inoltre si è aggiunto ad un altro sui social.