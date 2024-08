Daniliuc: sì al Torino ma non in prestito

Le ragioni del sì: il gradimento manifestato dal giocatore a fronte della possibilità di passare al Torino, l’apprezzamento nei confronti del calciatore espresso da Vanoli, e i costi dell’operazione. Le ragioni del no: qualche perplessità - emersa in seno alla dirigenza granata - sulle possibilità che il difensore in questione possa avere la progressione tecnica attesa. Dubbi che, infatti, hanno indotto il direttore tecnico Vagnati ha sondare il terreno per Flavius Daniliuc attraverso una formula che svincolerebbe il club da investimenti onerosi. Il problema è che Gianluca Petrachi, uomo mercato della Salernitana ed ex ds di Cairo, sul tema è irremovibile: Daniliuc può partire esclusivamente a fronte di una cessione. Da subito definitiva o attraverso un obbligo di riscatto raggiungibile a condizioni semplici. In un caso o nell’altro il prezzo per il cartellino è basso: l’operazione si può chiudere per 3,5 milioni complessivi (cifra che non sarebbe superata anche dovendo pensare a un prestito oneroso con successivo obbligo).

Un costo che evidentemente dice che il Toro non si trova di fronte al nuovo Buongiorno - pagato dal Napoli 35 milioni più 5 di bonus - ma al cospetto di un onesto rincalzo. Il quale dalla sua ha la giovane età: Daniliuc ha compiuto 23 anni ad aprile, e quindi le possibilità che tecnicamente come tatticamente cresca ancora ci sono. Molto dipenderà dall’utilizzo che gli sarà concesso: nel Toro inizialmente potrebbe essere un titolare (con Coco al centro e Masina o il nuovo braccetto di sinistra da reperire sul mercato), ma con il rientro di Schuurs scivolerebbe a rincalzo.