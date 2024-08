Emerson Royal, Cafu come mito e la sua favela tatuata sulla pelle

Da piccolo voleva essere Cafu o Dani Alves. Al Barcellona l’avventura non è andata benissimo, ma ora che Emerson Royal è un giocatore del Milan può provare a ripercorrere i passi che furono del ‘Pendolino’ sulla fascia destra. A ore si attende il comunicato ufficiale, ma entro lunedì l’esterno destro arriverà in città per completare l’iter e per mettersi agli ordini di Fonseca. Milan e Tottenham hanno raggiunto un’intesa intorno ai 15 milioni di euro (più i bonus) , il prezzo giusto per sbloccare l’operazione e consegnare all’allenatore portoghese un altro rinforzo, seguito ormai da mesi dalla dirigenza rossonera. Il giocatore classe 1999 si legherà al Milan per quattro stagioni, con un contratto che dovrebbe consentirgli di guadagnare circa 3 milioni più bonus a stagione.

Emerson Royal, la storia

Nato in una favela di San Paolo dove la polizia aveva spesso degli scontri con gli spacciatori, Emerson Aparecido Leite de Souza Junior è diventato ‘Royal’ per colpa della zia secondo la quale da piccolo era talmente piagnucolone che apriva la bocca come la mascotte della pubblicità della gelatina Royal in Brasile. Infatti all’inizio il soprannome non piaceva per nulla a Emerson, ma poi se l’è tenuto e ha cominciato a sorridere. Alla favela resta legato, tanto che in tempo di Covid si è preoccupato di aiutare tutti con il necessario per patire il meno possibile l’emergenza. Emerson va talmente talmente orgoglioso delle sue origini da essersi scritto addosso «da favela para o mundo», dalla favela al mondo. I tatuaggi sono una passione e quello probabilmente più famoso dei tanti, perché il giocatore dice che rappresenta la sua filosofia è il «Vincere o vincere», che porta scritto sul petto. Tra l’altro lo ha identico anche il fratello che con lui ha vissuto in Spagna, Everton. I due sono legatissimi e di tatuaggi ne condividono parecchi sul corpo. Ai tempi del Betis, squadra nella quale Royal è esploso dopo essere stato acquistato per 12 milioni dall’Atletico Mineiro in sinergia con il Barcellona, condividevano l’appartamento. Poi è arrivato il trasferimento lampo al Barça, durato il tempo di un’estate: il 2 giugno del 2021 viene ufficializzato in blaugrana, il 31 agosto viene rivenduto al Tottenham, salutato per sposare il progetto del nuovo Milan.

Milan, la situazione

Chiuso il terzo colpo dell’estate con l’arrivo di Emerson Royal, a questo punto le attenzioni del Milan dovrebbero concentrarsi sul centrocampista come prossimo rinforzo da consegnare a Fonseca. Le speranze per Fofana non sono ancora spente del tutto, anche se l’inserimento del Manchester United ha fatto prendere alla trattativa una piega complicatissima. Sul fronte uscite, si attendono novità sia per quanto riguarda la situazione di Jovic, ma sopratutto per Adli, che piace in Inghilterra (Brentford, Leicester e Nottingham Forest sono interessate) e che potrebbe portare una cifra interessante nelle casse rossonere.