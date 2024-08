Sanchez-Udinese, ci siamo: l'attaccante è già in città

Operazione Rinascimento. Un ritorno al passato per guardare con positività al futuro. La stagione dell'Udinese è quella delle novità, delle conferme ma anche quella dei ritorni. Dopo quello di Inler, nel ruolo da dirigente, tocca ad Alexis Sanchez fare ritorno in bianconero. L'attaccante cileno è in procinto di firmare il contratto con i friulani per suggellare un nuovo accordo a tredici dall'ultima, quando fu ceduto al Barcellona. El Nino vuole tornare Maravilla a 'casa', in un posto per lui magico e ancora con la famiglia Pozzo a capeggiare. Dal quel 2011 a oggi tanto è cambiato, ma la voglia di essere decisivo e di aiutare la squadra è rimasta intatta.