La Juve sacrifica un altro gioiello. Szczesny, resta una sola possibilità

Un altro gioiellino bianconero potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio per ottenere denari preziosi da reinvestire per completare la campagna acquisti. E così si avvicina la partenza di Luis Hasa: a titolo definitivo, non potrebbe essere altrimenti, visto che il regista classe 2004 è in scadenza di contratto tra nove mesi. Uno scenario che - in assenza di accordi per prolungare - non piace affatto dalle parti della Continassa. Motivo per cui la Juve ha aperto alla cessione del miglior giocatore dello scorso Europeo Under 19. Un sacrificio quasi inevitabile, ma che può portare in cassa un tesoretto di 3-4 milioni più una robusta percentuale sulla futura vendita. A cogliere l’occasione dovrebbe essere il Palermo, che negli ultimi giorni ha sorpassato altre tre formazioni italiane e un club tedesco. Merito della forza del City Group che sta alle spalle del club rosanero. Entrare nella galassia del Manchester City stuzzica e non poco Hasa e il suo agente Ramadani, che hanno aperto la porta ai siciliani, pronti nei prossimi giorni a chiudere. Previsti nuovi contatti nel weekend, a cavallo della sfida di Coppa Italia che vedrà il Palermo di scena domani pomeriggio a Parma.