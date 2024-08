Sterling, sondaggio Juve: clamoroso rumors da Londra!

Contatti Juve-Premier, in uscita e anche in entrata. Rumors londinesi riportano infatti un sondaggio bianconero per Raheem Sterling, esterno offensivo che potrebbe essere in uscita dal Chelsea . In uscita, invece, torna a muoversi per Kostic il Crystal Palace di Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte 2022-23 che vinse l’Europa League con il serbo miglior giocatore della manifestazione. Interesse dalla Premier anche per McKennie, che ha già rifiutato il trasferimento all’Aston Villa nell’ambito dell’operazione Douglas Luiz (al suo posto la Juve aveva ceduto al club di Birmingham Barrenechea). Stavolta al texano sta pensando l’ Everton . Ma non è da solo. Tutti e tre sono anche papabili per entrare nella trattativa per Nico Gonzalez con la Fiorentina, da dove Arthur è rientrato dal prestito della scorsa stagione: per lui nei giorni scorsi un sondaggio del Como, finora non approfondito.

Sterling, i numeri e le ultime stagioni

L'esterno inglese, di proprietà del Chelsea, è senza dubbio un nome altisonante sul mercato nonostante non sia più ai livelli di quando era al Manchester City. Per quanto riguarda i gol, infatti, ai Blues il suo rendimento è andato in calando ma è riuscito comunque a realizzare 10 gol totali nell'ultima stagione (8 in Premier League). Nulla a che vedere con le annate d'oro con Guardiola in cui ha messo a referto 55 reti in tre stagioni dal 2018 al 2020 considerando soltanto il campionato.

Oltre a Nico Gonzalez della Fiorentina, la Juventus ha messo anche Sterling nel mirino per portare esperienza, anche a livello internazionale e in Champions League soprattutto, alla squadra bianconera. Una giocatore che è in grado con la sua velocità di poter creare grossi grattacapi alle difese avversarie. Il suo capitolo al Chelsea e in Inghilterra potrebbe essere ai titoli di coda e la possibilità di fare una nuova avventura e in un campionato diverso e difficile come la Serie A potrebbe stuzzicarlo. Al momento pare essere più una suggestione che un'operazione concreta come hanno riportato anche i rumors londinesi nelle ultime ore.