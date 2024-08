Da Arnautovic a Correa: Inter, un attacco di troppo

MILANO - Arnautovic , Correa , Satriano e pure Salcedo . Simone Inzaghi vorrebbe una quinta punta , ma all’ Inter c’è un attacco in vendita. La situazione solo in apparenza sembra surreale. Per almeno un paio di buoni motivi: il primo è legato al fatto che Marko Arnautovic difficilmente troverà squadra e resterà alle spalle di Lautaro , Thuram e Taremi . Il secondo riguarda le caratteristiche degli attaccanti presenti in rosa dove Taremi e Arnautovic sono quasi gemelli e dove, al contrario, manca una seconda punta in grado di saltare l’uomo e - all’occorrenza - di poter permettere alla squadra di passare al 3-4-1-2. In pratica, senza scomodare il solito Gudmundsson , l’ideale sarebbe trovare un Sanchez più giovane e meno allergico alla panchina. Mica facile. Per questo motivo l’Inter si è messa in surplace, in attesa che gli ultimi dieci giorni di mercato possano far nascere qualche occasione propizia.

Arnautovic: si ascoltano tutte le offerte

Forse anche per questo, con Arnautovic i dirigenti si stanno muovendo come se fossero sulle uova, nessuno lo forzerà ad andar via (almeno in assenza di un possibile sostituto) ma, evidentemente, l’Inter sarebbe comunque ben contenta di ascoltare eventuali offerte in arrivo per l’ex tripletista che però, dopo aver chiuso le porte alla Turchia (l’ultimo club a farsi avanti è stato il Trabzonspor). Non sembra essere per nulla turbato dall’idea di essere il quarto nelle gerarchie, anche se un giocatore con un fisico come il suo rischia di non rendere come dovrebbe senza trovare continuità. Facile pensare - a meno che non arrivi un club in grado di solleticarne l’ambizione - che Arnautovic utilizzi i mesi che porteranno alla sessione invernale di mercato per capire che aria tira con Inzaghi, il quale - non va dimenticato - un anno fa lo aveva espressamente richiesto ai dirigenti e che quindi resta un suo estimatore.

Correa: Inzaghi getta la spugna

Dove invece pure l’allenatore ha gettato la spugna è su Joaquín Correa che ha sempre giocato nel pre-campionato senza azzeccare una partita. Problema è che l’argentino, all’ultimo anno di contratto, tra ingaggio al lordo (6,5 milioni) e ammortamento a bilancio (8,5 milioni al 30 giugno) costa 15 milioni a Oaktree. Cifra che rende molto intricata la strada della rescissione di contratto. L’ultima speranza è che possa arrivare il Genoa in soccorso dell’Inter: l’argentino sarebbe tra i nomi presi in esame come possibili sostituti di Gudmundsson. Chi invece non doveva neanche più essere ad Appiano è Martin Satriano che però ha detto no al Brest mandando a monte una trattativa che per il cartellino avrebbe fatto incassare all’Inter 6 milioni più bonus. L’uruguaiano vuole la Liga e l’Inter potrebbe aver trovato in Ronaldo una formidabile spalla per accontentare il giocatore e risolverle un problema. Satriano avrebbe già detto sì al Valladolid che però, al momento, gli preferisce Juanmi Latasa, attaccante del Real prestato nell’ultima stagione al Getafe: se questi continuerà a chiedere la luna a livello di ingaggio, le porte della Liga potrebbero aprirsi per Satriano, con somma felicità pure dei nerazzurri.