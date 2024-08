“Gosens, vieni al Toro!”. Ma è pronto il piano B

TORINO - Ha chiesto ancora un po’ di tempo, Robin Gosens. Il Torino glielo ha concesso, ma non più di tanto, visto che, come sottolineava giovedì Urbano Cairo, tra una settimana comincia il campionato e l’acquisto dell’esterno è una mossa fondamentale. Ieri il tedesco è sceso in campo nell’amichevole giocata dall’Union Berlino contro la Real Sociedad e ha pure segnato la rete del vantaggio (la partita è finita 1-1) quando mancavano tre minuti alla fine del primo tempo. Il dato è puramente cronachistico, nel senso che non ha un significato particolare per la trattativa, entrata in una fase di stallo per volontà del giocatore quando tutto era stato definito. L’accordo tra l’Union e il Torino c’è: prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni, obbligo che scattererebbe nel momento in cui l’esterno avesse giocato la metà delle partite di campionato (dunque, 19). L’accordo tra Gosens e il Torino c’è: triennale a 1,7 milioni, cinquecentomila euro in meno rispetto a quanto percepisce in Germania.