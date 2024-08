Todibo, la Juve sfiorata e ora il West Ham: “In estate sul suo trasferimento…”

Tra la Juventus e Todibo sembrava un matrimonio già fatto, solo da ufficializzare. Poi si è capovolto tutto. L'inserimento fulmineo del West Ham che ha bruciato la concorrenza bianconera, accontentando club e giocatore. La Vecchia Signora solo un lontano ricordo, ora nel destino del francese c'è la Premier League . È arrivata l'ufficialità dell'ingaggio del difensore da parte degli Hammers. Il 24enne sbarca a Londra dal Nizza in prestito per un anno con opzione per un trasferimento definitivo a partire dal prossimo anno. Si sa, il calciomercato riserva sempre delle sorprese, fino all'ultima ora.

Todibo, ecco il West Ham: "E' un sogno"

"Sono davvero emozionato di firmare per il West Ham", queste le prime parole di Todibo al momento della firma del contratto. "Giocare in Premier, il miglior campionato del mondo, per me vuol dire realizzare un sogno. Questa è un'opportunità incredibile per me, in un club con grandi ambizioni. Credo sia il momento giusto per arrivare in una squadra che ha una grande tifoseria, mi emoziona indossare questa maglia e giocare al London Stadium".

Il direttore sportivo degli hammers Tim Steidten ha raccontato i retroscena della trattativa: "C'è stato un enorme interesse da tutta Europa per il suo acquisto, siamo felici di essere riusciti a ingaggiarlo. Non vediamo l'ora di vederlo giocare con la maglia del West Ham. Non è un segreto che Jean-Clair sia un giocatore che seguiamo da tempo".